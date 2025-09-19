МИД Белоруссии объявил персоной нон грата дипломата Чехии и дал 3 дня на отъезд
Обложка © МИД Белоруссии
Министерство иностранных дел Белоруссии объявило персоной нон грата чешского дипломата в ответ на решение выслать из страны советника белорусской дипмиссии. Об этом объявила пресс-служба ведомства.
«Власти Республики Польша и Чешской Республики по абсолютно надуманным и безосновательным предлогам предложили покинуть территорию своих государств белорусским дипломатам в ранге советника. Сегодня в МИД Белоруссии был вызван исполняющий обязанности главы дипломатической миссии Чехии в Белоруссии Томаш Крыл. Ему в качестве ответной меры было заявлено об объявлении персоной нон грата чешского дипломата (советника), которому надлежит в течение 72 часов покинуть территорию», — рассказали в МИД.
На ковёр в МИД Белоруссии также вызвали временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича. С дипломатом провели обстоятельный разговор на тему текущего состояния отношений двух стран. МИД обещал раскрыть детали данного разговора позднее.
Ранее Польша закрыла последний пункт пропуска через границу Белоруссии на фоне учений «Запад-2025». Также поступила информация о том, что КГБ Белоруссии взял под стражу гражданина Польши, который имел при себе секретные документы, касающиеся манёвров. Задержанный, родившийся в 1998 году, проживает в Кракове. Он признался, что в Лепеле (Витебская область) ему было поручено собирать информацию о предстоящих учениях. Сотрудники контрразведки задержали его в момент, когда он получал секретный документ.