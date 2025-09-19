МИД Белоруссии объявил персоной нон грата дипломата Чехии и дал 3 дня на отъезд

Министерство иностранных дел Белоруссии объявило персоной нон грата чешского дипломата в ответ на решение выслать из страны советника белорусской дипмиссии. Об этом объявила пресс-служба ведомства.

«Власти Республики Польша и Чешской Республики по абсолютно надуманным и безосновательным предлогам предложили покинуть территорию своих государств белорусским дипломатам в ранге советника. Сегодня в МИД Белоруссии был вызван исполняющий обязанности главы дипломатической миссии Чехии в Белоруссии Томаш Крыл. Ему в качестве ответной меры было заявлено об объявлении персоной нон грата чешского дипломата (советника), которому надлежит в течение 72 часов покинуть территорию», — рассказали в МИД.

На ковёр в МИД Белоруссии также вызвали временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича. С дипломатом провели обстоятельный разговор на тему текущего состояния отношений двух стран. МИД обещал раскрыть детали данного разговора позднее.