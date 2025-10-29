Россия и США
Регион
29 октября, 07:42

Свыше 60 человек стали жертвами перестрелки с бандой в Бразилии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marchello74

В ходе перестрелки между полицией и бандитами в Рио-де-Жанейро погибло более 60 человек, в том числе четверо полицейских. Об этом сообщил новостной портал G1.

«По меньшей мере 60 человек погибли, среди них четверо полицейских, и 81 был задержан во время большой спецоперации в фавелах северной части Рио-де-Жанейро», — указано в материале.

Спустя некоторое время поступила информация об увеличении числа погибших до 64.

Напомним, накануне в Рио-де-Жанейро началась масштабная полицейская операция «Сдерживание» против наркоторговцев и «Красной команды». Среди задержанных оказался один из лидеров преступной группировки.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Бразилия
  • Происшествия
