18 сентября, 05:24

Россиянка получила шальную пулю в ходе разборок в Анталье

Yeni Şafak: В Анталье в ходе перестрелки была ранена российская туристка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tomeqs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tomeqs

В турецкой Анталье в ходе перестрелки была ранена российская туристка Татьяна Шиллер. Инцидент произошёл в районе Манавгат, сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

Россиянка была ранена в Анталье. Видео © YouTube / Son Gelişme

По информации издания, двое в шлемах и чёрной одежде подъехали на мотоцикле к магазину и открыли огонь по группе мужчин. Одна из шальных пуль попала в россиянку, проходившую мимо. Женщина госпитализирована с огнестрельным ранением ноги. Состояние пострадавших в перестрелке оценивается как тяжёлое.

«В ходе инцидента также была ранена российская туристка Татьяна Шиллер, шедшая по дороге. Известно, что хотя российская туристка, доставленная в больницу, была выписана, лечение Джумали Аслана и Хаджи Байрама Аслана (другие пострадавшие. — Прим. Life.ru) продолжается», — говорится в сообщении газеты.

Полиция задержала восемь человек, подозреваемых в причастности к стрельбе. Двое из них пытались покинуть страну с поддельными документами. По предварительным данным, причиной инцидента стала кровная месть, возникшая из-за земельного спора между семьями. В ходе обыска у задержанных изъяли оружие, боеприпасы и наркотики.

Ранее в Бурятии житель Улан-Удэ открыл стрельбу из пневматического оружия по маленькой девочке, игравшей во дворе. В результате ребёнок получил ранение спины. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Оперативно-следственная группа провела тщательный осмотр места происшествия. В квартире предполагаемого стрелка было найдено несколько единиц пневматического оружия и боеприпасы к нему.

Антон Голыбин
