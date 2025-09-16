Мужчина с резиновым пистолетом устроил переполох в Краснодаре

В Краснодаре мужчина напугал жильцов высотки на улице Старокубанской игрушечным пистолетом. Правоохранительные органы смогли оперативно задержать нарушителя спокойствия, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Мужчина угрожал прохожим резиновым пистолетом в Краснодаре. Видео © Telegram / Краснодар и край

Инцидент произошёл утром на территории ЖК «Южный парк». Мужчина разгуливал по двору, крича на окружающих и угрожая им пистолетом. Некоторые жители боялись выйти из дома. Видео распространилось в местных пабликах и привлекло внимание полиции.

Сотрудники быстро нашли виновного. Выяснилось, что пугающее оружие на самом деле оказалось лишь резиновой имитацией пистолета, не способной причинить физического вреда. При этом мужчина не смог внятно объяснить причины своего неадекватного поведения.