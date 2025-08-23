На сочинских пляжах с туристов начали брать деньги за место под тенью и угрожать оружием

В Сочи на пляже «Сочифония» туристка пожаловалась на требование платы за тень и угрозы со стороны охраны. Она сообщила, что в первый день сотрудница пляжа потребовала арендовать шезлонг за 700 рублей, чтобы находиться в тени от зонтика, при этом заявив, что «тень платная». Об этом сообщает «Подъём».

После отказа заплатить работница свернула зонт. На следующий день та же сотрудница потребовала освободить место на солнце, объяснив это необходимостью поставить там шезлонг, и вызвала охранников, которые, по словам женщины, начали угрожать её семье огнестрельным оружием.

Администрация пляжа «Сочифония» опровергла эти обвинения, заявив, что ничего подобного не происходило и они ожидают прояснения ситуации. В свою очередь, отделение МВД по территории «Сириус» подтвердило, что проводит проверку по данному инциденту, однако подробностей не предоставило.