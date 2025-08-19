Квест «выживи сам»: Хозяйка гостевого дома в Сочи накинулась на «туристов-нищеблудов»

Владелица гостевого дома в Сочи раскритиковала туристов, стремящихся к экономии во время отдыха. Женщина, занимающаяся сдачей жилья отдыхающим, заявила на одном из форумов, что туристы, выбирающие бюджетный отдых, проявляют излишнюю бережливость, арендуя «скворечники в хрущобах» вдали от моря и отказывая себе во всём.

«Мама, я хочу в аквапарк! — Нет, ты хочешь на дальний пляж с бесплатным душем, играть в камушки на полотенце!», — пишет женщина, слова которой цитирует «Турдом».

По мнению владелицы гостевого дома, такой подход лишает отдыхающих удовольствия и негативно сказывается на детях, ради которых и совершается поездка к морю. Женщина раскритиковала экономных туристов за самостоятельное приготовление пищи, торги при аренде жилья, а также за экономию на экскурсиях, такси, мороженом и алкоголе.

«Вы едете, чтобы побывать на море, а в итоге превращаете отпуск в хозяйственный квест «выживи сам». Кто-то скажет: главное — эмоции, но позвольте, это не отпуск, это рабство и «нищеблудство», — высказалась женщина, вероятно, имея в виду нищебродство.