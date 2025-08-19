Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 08:13

Квест «выживи сам»: Хозяйка гостевого дома в Сочи накинулась на «туристов-нищеблудов»

Владелица отеля в Сочи обвинила экономных туристов в рабстве и нищеблудстве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kzww

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kzww

Владелица гостевого дома в Сочи раскритиковала туристов, стремящихся к экономии во время отдыха. Женщина, занимающаяся сдачей жилья отдыхающим, заявила на одном из форумов, что туристы, выбирающие бюджетный отдых, проявляют излишнюю бережливость, арендуя «скворечники в хрущобах» вдали от моря и отказывая себе во всём.

«Мама, я хочу в аквапарк! — Нет, ты хочешь на дальний пляж с бесплатным душем, играть в камушки на полотенце!», — пишет женщина, слова которой цитирует «Турдом».

По мнению владелицы гостевого дома, такой подход лишает отдыхающих удовольствия и негативно сказывается на детях, ради которых и совершается поездка к морю. Женщина раскритиковала экономных туристов за самостоятельное приготовление пищи, торги при аренде жилья, а также за экономию на экскурсиях, такси, мороженом и алкоголе.

«Вы едете, чтобы побывать на море, а в итоге превращаете отпуск в хозяйственный квест «выживи сам». Кто-то скажет: главное — эмоции, но позвольте, это не отпуск, это рабство и «нищеблудство», — высказалась женщина, вероятно, имея в виду нищебродство.

Бархатный сезон – 2025: Топ-5 курортов с тёплым морем, пустыми пляжами и низкими ценами
Бархатный сезон – 2025: Топ-5 курортов с тёплым морем, пустыми пляжами и низкими ценами

Ранее Life.ru рассказал, что в текущем 2025 году треть россиян (33%) вернутся домой из летнего отпуска после начала учебного года. Например, 4% пропустят школьную линейку, а 14% — первые дни в университете. При этом отпуск многим не мешает учиться или работать.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar