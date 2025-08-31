Неизвестные в масках и с травматами пытались похитить подростков под Новосибирском

Группа молодых людей на трёх автомобилях ВАЗ-2114 предприняла попытку похитить подростков в селе Белоярка Мошковского района Новосибирской области. Об инциденте со стрельбой сообщил телеграм-канал «Новосибирский паблик», опубликовавший видео происшествия.

Вооружённый налёт в Белоярке. Видео © Telegram / Новосибирский паблик

Неизвестные, скрывавшие лица под масками, открыли стрельбу из травматического оружия, угрожая жизни молодых людей. По данным очевидцев, в числе злоумышленников могли быть жители Первомайского района, находившиеся в состоянии наркотического опьянения. В результате конфликта есть пострадавшие.