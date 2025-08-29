Мессенджер MAX
29 августа, 13:18

Разбитые стёкла и лужа крови: Life.ru публикует видео из квартиры в Туле, где пьяный уголовник взорвал гранату

Появилось видео из квартиры в Туле, где пьяный местный житель взорвал гранату

Появилось видео из квартиры в Туле, где пьяный местный житель взорвал гранату. Кадры публикует SHOT.

Кадры из квартиры в Туле, где пьяный местный житель взорвал гранату. Видео © SHOT

Кадры показывают разбитые стёкла, испорченные стены и беспорядок на полу. Пострадала 23-летняя девушка, которой пьяный мужчина угрожал гранатой. Злоумышленник уже задержан.
Граната вместо слов: Девушка получила ранение в Туле из-за пьяных понтов её нового знакомого
Как ранее сообщал Life.ru, пьяный 34-летний житель Тулы начал крутить гранатой перед 23-летней новой знакомой. В процессе мужчина неосторожно выдернул чеку, что привело к взрыву. Пострадавшая получила осколочные ранения и была экстренно доставлена в больницу. По нашим данным, злоумышленник ранее отбывал наказание за хранение и распространение наркотиков.

Обложка © SHOT

