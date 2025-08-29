Граната вместо слов: Девушка получила ранение в Туле из-за пьяных понтов её нового знакомого

Стали известны детали о взрыве в тульской многоэтажке. Как оказалось, взорвавший гранату мужчина хвастался боеприпасом перед девушкой, с которой познакомился лишь недавно. Об этом пишет SHOT.

Пострадавшая девушка и преступник. Фото Telegram / SHOT

Так, пьяный 34-летний местный житель Игорь, начал крутить гранатой перед 23-летней Лизой. В процессе мужчина неосторожно выдернул чеку, что привело к взрыву. Пострадавшая получила осколочные ранения и была экстренно доставлена в больницу.

По данным источников, Игорь ранее отбывал наказание за хранение и распространение наркотиков. После взрыва мужчину задержали сотрудники полиции, при этом он не сопротивлялся. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На месте работают следователи, устанавливающие обстоятельства инцидента.