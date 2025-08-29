Неизвестный взорвал гранату в тульской многоэтажке, пострадала девушка
В Туле в жилом доме на улице Кутузова неизвестный привёл в действие гранату. Об этом пишет SHOT.
Фото пострадавшей при взрыве девушки. Фото © Telegram / SHOT
В результате взрыва пострадала девушка, находившаяся поблизости, получив, предположительно, осколочные ранения. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.
Ранее взрыв газа прогремел в многоквартирном доме в Саратове. Погибли семеро жильцов, включая ребёнка. Причиной происшествия стала утечка газа, при этом за считанные часы до ЧП жильцы сообщали о неисправности трубы. Трагедия вызвала реакцию депутатов Государственной Думы: они призвали перестать подключать жилые многоэтажки к газу. Поисковые работы на месте завершены.
Обложка © SHOT