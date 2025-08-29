Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 11:38

Неизвестный взорвал гранату в тульской многоэтажке, пострадала девушка

В Туле в жилом доме на улице Кутузова неизвестный привёл в действие гранату. Об этом пишет SHOT.

Фото пострадавшей при взрыве девушки. Фото © Telegram / SHOT

Фото пострадавшей при взрыве девушки. Фото © Telegram / SHOT

В результате взрыва пострадала девушка, находившаяся поблизости, получив, предположительно, осколочные ранения. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Один человек погиб после взрыва газа и пожара в многоэтажке Петербурга
Один человек погиб после взрыва газа и пожара в многоэтажке Петербурга

Ранее взрыв газа прогремел в многоквартирном доме в Саратове. Погибли семеро жильцов, включая ребёнка. Причиной происшествия стала утечка газа, при этом за считанные часы до ЧП жильцы сообщали о неисправности трубы. Трагедия вызвала реакцию депутатов Государственной Думы: они призвали перестать подключать жилые многоэтажки к газу. Поисковые работы на месте завершены.

BannerImage

Обложка © SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • Только на Life
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar