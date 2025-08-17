«Ты запомни, мы здесь рулим»: В Челябинске группа мужчин похитила блондинку средь бела дня

В разгар дня на парковке торгового центра в Советском районе Челябинска несколько мужчин силой затолкали молодую блондинку в автомобиль, связали руки верёвкой и заставили молчать. Голос девушки дрожал от слёз, когда она вспоминала угрозы с применением оружия и слова: «Ты запомни, мы здесь рулим». Об этом она рассказала Kp.ru.

После похищения девушку привезли в ресторан в самом центре города. Именно там ей удалось тайно отправить сообщение сестре. Полиция и активисты прибыли на место почти мгновенно. Родственники, встревоженные случившимся, были готовы к отчаянным мерам — одна из женщин даже просила дать ей дубинку.

«Действия этих лиц сопровождались высказываниями в мой адрес, что я – проститутка, что вера мусульманская стоит выше православной и мне стоит вести себя в соответствии с их верой», — вспоминала она.

А теперь переходим к причинам. По данным полиции, сам конфликт возник из-за семейных разногласий: девушка попросила оформить кредит на имя другого человека, который не собиралась гасить. Похитители требовали от неё 200 тысяч рублей и переписать на них машину.

«Предварительно установлено, что семейный конфликт произошёл на бытовой почве между невесткой и родственниками со стороны жениха. Так, девушка попросила семью мужа оформить кредит, который в результате не выплачивала», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.