12 сентября, 09:29

Житель Бурятии из окна открыл стрельбу из пневматики, ранена маленькая девочка

Обложка © Telegram/СУ СК России по Республике Бурятия

В Бурятии мужчина открыл огонь из окна жилого дома по маленькой девочке, находившейся в этот момент на улице. Как сообщает СК республики, по факту причинения вреда здоровью ребёнка в Железнодорожном районе Улан-Удэ возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении хулиганских действий задержан местный житель.

Фото © Telegram/СУ СК России по Республике Бурятия

По данным следствия, вечером 10 сентября неадекват, находясь в своей квартире, произвёл несколько выстрелов из пневматического оружия в направлении ребёнка, игравшего во дворе. В результате девочка получила ранение спины.

Оперативно-следственная группа, включающая опытных следователей и криминалистов, совместно с полицейскими уголовного розыска, провела тщательный осмотр места происшествия. На различных предметах во дворе были обнаружены следы от попадания пуль, что позволило установить предполагаемый сектор обстрела.

Фото © Telegram/СУ СК России по Республике Бурятия

По его результатам был установлен предполагаемый стрелок, в квартире которого нашли несколько единиц пневматического оружия и боеприпасы к нему.

Ранее в Пермском крае произошла вооружённая стычка между двумя группами молодых людей, которая переросла в стрельбу. Один из участников конфликта открыл огонь из травматического оружия, нанеся ранения двум молодым людям. Попытка скрыться с места происшествия была пресечена — нападавшего удалось быстро задержать.

