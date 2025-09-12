Житель Бурятии из окна открыл стрельбу из пневматики, ранена маленькая девочка
Обложка © Telegram/СУ СК России по Республике Бурятия
В Бурятии мужчина открыл огонь из окна жилого дома по маленькой девочке, находившейся в этот момент на улице. Как сообщает СК республики, по факту причинения вреда здоровью ребёнка в Железнодорожном районе Улан-Удэ возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении хулиганских действий задержан местный житель.
По данным следствия, вечером 10 сентября неадекват, находясь в своей квартире, произвёл несколько выстрелов из пневматического оружия в направлении ребёнка, игравшего во дворе. В результате девочка получила ранение спины.
Оперативно-следственная группа, включающая опытных следователей и криминалистов, совместно с полицейскими уголовного розыска, провела тщательный осмотр места происшествия. На различных предметах во дворе были обнаружены следы от попадания пуль, что позволило установить предполагаемый сектор обстрела.
По его результатам был установлен предполагаемый стрелок, в квартире которого нашли несколько единиц пневматического оружия и боеприпасы к нему.
