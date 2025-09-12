Житель Бурятии из окна открыл стрельбу из пневматики, ранена маленькая девочка

В Бурятии мужчина открыл огонь из окна жилого дома по маленькой девочке, находившейся в этот момент на улице. Как сообщает СК республики, по факту причинения вреда здоровью ребёнка в Железнодорожном районе Улан-Удэ возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении хулиганских действий задержан местный житель.

Фото © Telegram/СУ СК России по Республике Бурятия

По данным следствия, вечером 10 сентября неадекват, находясь в своей квартире, произвёл несколько выстрелов из пневматического оружия в направлении ребёнка, игравшего во дворе. В результате девочка получила ранение спины.

Оперативно-следственная группа, включающая опытных следователей и криминалистов, совместно с полицейскими уголовного розыска, провела тщательный осмотр места происшествия. На различных предметах во дворе были обнаружены следы от попадания пуль, что позволило установить предполагаемый сектор обстрела.

Фото © Telegram/СУ СК России по Республике Бурятия

По его результатам был установлен предполагаемый стрелок, в квартире которого нашли несколько единиц пневматического оружия и боеприпасы к нему.