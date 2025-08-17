В уральском посёлке отец троих детей оставил непрошеного гостя без глаза

В поселке Колчедан Свердловской области произошёл конфликт, в ходе которого лесоруб ранил ворвавшегося к нему в квартиру мужчину. Как сообщает Е1.ru, многодетный отец, защищаясь, выстрелил из травматического оружия в непрошеного гостя, который оказался сыном местной предпринимательницы.

По словам лесоруба Дмитрия Драчева, ворвавшийся в квартиру применил газовый баллончик и начал избивать его. Хозяин, ослепленный слезоточивым газом, произвёл выстрел в сторону нападавшего, в результате чего тот потерял глаз. Свидетели утверждают, что у нападавшего на Дергачева был обрез под курткой, однако тот отрицает это и заявляет, что пришёл «с миром».

Как затем выяснилось, между мужчинами давний конфликт: нападавший Иван Попов обвиняет Драчева в том, что тот «отобрал» у него кафе, но Дмитрий отрицает это, утверждая, что работает лесорубом и не имеет отношения к бизнесу. Местные жители поддерживают Драчева, так как семья Поповых, по их словам, неоднократно устраивала скандалы и нападения. Полиция подтверждает, что ранее семейство привлекалось к ответственности, в том числе за нападения на полицейских.

Сейчас Драчев обвиняется в покушении на убийство (до 11 лет колонии) и находится под домашним арестом. Попов, в свою очередь, фигурирует в другом уголовном деле — об избиении охранника завода. Его мать также под следствием за умышленную порчу автомобиля.