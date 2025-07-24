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Регион
24 июля, 15:13

Подростку прострелили голову из травмата во время драки в клубе в центре Уфы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tomeqs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tomeqs

В Уфе до сих пор не задержали нападавших, месяц назад простреливших голову подростку у ночного клуба. Об этом сообщил юрист Артём Ананьев.

«Уголовное дело было возбуждено по статье 119 УК РФ «Угроза убийством», но мы настаиваем на переквалификации на покушение или хулиганство», — заявил адвокат пострадавшего в разговоре с Инфо24.

17-летний подросток, подрабатывавший в клубе, 9 июня оказался жертвой конфликта: четверо посетителей, не прошедших фейсконтроль, открыли стрельбу из травматического пистолета. Одна из пуль попала парню в затылок, из-за чего он провёл 24 дня в больнице с серьёзным сотрясением мозга.

Несмотря на то, что нападавшие были идентифицированы и допрошены, обвинения им до сих пор не предъявлены. Юрист выразил негодование, что главный подозреваемый, имеющий судимость, остаётся на свободе.

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Юрий Лысенко
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