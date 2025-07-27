Агрессивный пермяк расстрелял в упор двух парней посреди улицы и попытался скрыться
SHOT: В Перском крае житель открыл огонь по двум парням, они госпитализированы
В Пермском крае произошла стрельба, в результате которой двое молодых людей были госпитализированы. Всё случилось в Березниках. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Местный житель выстрелил в двух парней в Пермском крае. Видео © SHOT
Конфликт между двумя компаниями перерос в стрельбу на улице 30 лет Победы. Неизвестный открыл огонь из травматического пистолета и хотел скрыться, но был задержан. В МВД сообщили, что все участники конфликта установлены, проводится проверка обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти парень открыл огонь прямо из окон своей квартиры. Пьяный недекват начал стрелять по детям, которые мешали ему шумом и криками. Никто из малышей не пострадал, но все сильно испугались. Полиция приехала на место происшествия, задержала парня и изъяла у него оружие.
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