Агрессивный пермяк расстрелял в упор двух парней посреди улицы и попытался скрыться

В Пермском крае произошла стрельба, в результате которой двое молодых людей были госпитализированы. Всё случилось в Березниках. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Местный житель выстрелил в двух парней в Пермском крае. Видео © SHOT

Конфликт между двумя компаниями перерос в стрельбу на улице 30 лет Победы. Неизвестный открыл огонь из травматического пистолета и хотел скрыться, но был задержан. В МВД сообщили, что все участники конфликта установлены, проводится проверка обстоятельств произошедшего.