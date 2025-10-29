Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 17:36

Более 130 человек погибли при полицейском рейде против наркоторговцев в Рио-де-Жанейро

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Anna Klepatckaya

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Anna Klepatckaya

Столкновения между правоохранительными органами и группами наркоторговцев в северном районе Рио-де-Жанейро привели к гибели более 50 мирных жителей. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что тела убитых были вынесены местными жителями из зоны конфликта, причём родственники утверждают, что погибшие не имели отношения к криминальной активности. При этом, общее число жертв трагического события значительно больше. Оно достигает общей цифры в 134 погибшего, включающей как представителей организованных преступных формирований, так и полицейских.

Десятки тел вынесли на площадь в Рио-де-Жанейро после рейда на владения наркоторговцев
Десятки тел вынесли на площадь в Рио-де-Жанейро после рейда на владения наркоторговцев

Напомним, накануне в Рио-де-Жанейро началась масштабная полицейская операция «Сдерживание» против наркоторговцев и «Красной команды». Среди задержанных оказался один из лидеров преступной группировки.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Бразилия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar