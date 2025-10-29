Более 130 человек погибли при полицейском рейде против наркоторговцев в Рио-де-Жанейро

Столкновения между правоохранительными органами и группами наркоторговцев в северном районе Рио-де-Жанейро привели к гибели более 50 мирных жителей. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что тела убитых были вынесены местными жителями из зоны конфликта, причём родственники утверждают, что погибшие не имели отношения к криминальной активности. При этом, общее число жертв трагического события значительно больше. Оно достигает общей цифры в 134 погибшего, включающей как представителей организованных преступных формирований, так и полицейских.

Напомним, накануне в Рио-де-Жанейро началась масштабная полицейская операция «Сдерживание» против наркоторговцев и «Красной команды». Среди задержанных оказался один из лидеров преступной группировки.