Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 17:00

Десятки тел вынесли на площадь в Рио-де-Жанейро после рейда на владения наркоторговцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ThalesAntonio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ThalesAntonio

В Рио-де-Жанейро местные жители вынесли на площадь десятки тел погибших в результате спецоперации по борьбе с бандой «Красная команда». Число жертв антинаркотической акции правоохранительных органов достигло отметки в 128 человек. Об этом сообщает новостной портал G1.

Жители Рио-де-Жанейро вынесли на площадь тела погибших. Видео © X / CholilaOnlive

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провёл срочное совещание кабинета министров. Глава государства рассматривает возможность введения «режима закона и порядка» (A Garantia da Lei e da Ordem). Министерство обороны страны пока воздерживается от комментариев, хотя местные чиновники признают, что ситуация выходит далеко за рамки обычного конфликта.

Один из пострадавших в перестрелке у школы в Дагестане в тяжёлом состоянии
Один из пострадавших в перестрелке у школы в Дагестане в тяжёлом состоянии

Напомним, накануне в Рио-де-Жанейро началась масштабная полицейская операция «Сдерживание» против наркоторговцев и «Красной команды». Среди задержанных оказался один из лидеров преступной группировки.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Бразилия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar