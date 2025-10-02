Один из пострадавших в перестрелке у школы в Дагестане в тяжёлом состоянии

В Дагестане врачи оценивают как тяжёлое состояние одного из участников перестрелки вблизи школы в селе Унцукуль, пострадавший потерял много крови из-за ранения артерии. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева.

«Ранены три участника перестрелки, двое 30-летних и один 26-летний. Все они госпитализированы в районную больницу. Состояние одного из них расценивается как тяжёлое, поскольку, по имеющейся информации, повреждение артерии привело к значительной потере крови», — уточнила она.