Один из пострадавших в перестрелке у школы в Дагестане в тяжёлом состоянии
Обложка © freepik / DC Studio
В Дагестане врачи оценивают как тяжёлое состояние одного из участников перестрелки вблизи школы в селе Унцукуль, пострадавший потерял много крови из-за ранения артерии. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева.
«Ранены три участника перестрелки, двое 30-летних и один 26-летний. Все они госпитализированы в районную больницу. Состояние одного из них расценивается как тяжёлое, поскольку, по имеющейся информации, повреждение артерии привело к значительной потере крови», — уточнила она.
Напомним, в результате стрельбы у школы №1 села Унцукуль в Дагестане пострадало три человека. Поводом стал конфликт, начавшийся в интернете. Один из участников при встрече достал пневматический пистолет и выстрелил в оппонента.
