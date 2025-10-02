В школе в дагестанском Унцукуле произошла стрельба, есть раненые

В результате стрельбы в школе №1 села Унцукуль в Дагестане пострадало несколько человек. Об этом пишет SHOT со ссылкой на слова очевидцев.

Инцидент произошёл в учебном заведении Унцукульского района, после чего всех пострадавших доставили для оказания медицинской помощи в местную больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Официальной информации не поступало.

