Клопы и тараканы спровоцировали стрельбу в квартире Петербурга

В Санкт-Петербурге квартиросъёмщик устроил стрельбу из-за тараканов и клопов в жилище. Конфликт произошёл после отказа арендодательницы возвращать залог за квартиру с паразитами после досрочного расторжения договора. Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу.

«В ходе спора на помощь к квартирной хозяйке пришел её знакомый. Оппоненты вышли для выяснения отношений на улицу, где у них произошла потасовка, в результате квартиросъёмщик достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего сел в свой автомобиль и уехал», — рассказали в МВД.

Спор произошёл из-за квартиры на Малой Каштановой аллее. Травматический пистолет у квартиросъёмщика изъяли. Оба мужчины получили штрафы — один за мелкое хулиганство, а второй за побои.