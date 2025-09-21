Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 09:24

Клопы и тараканы спровоцировали стрельбу в квартире Петербурга

В Петербурге мужчина устроил стрельбу из-за клопов в съёмной квартире

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KoKiChs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KoKiChs

В Санкт-Петербурге квартиросъёмщик устроил стрельбу из-за тараканов и клопов в жилище. Конфликт произошёл после отказа арендодательницы возвращать залог за квартиру с паразитами после досрочного расторжения договора. Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу.

«В ходе спора на помощь к квартирной хозяйке пришел её знакомый. Оппоненты вышли для выяснения отношений на улицу, где у них произошла потасовка, в результате квартиросъёмщик достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего сел в свой автомобиль и уехал», — рассказали в МВД.

Спор произошёл из-за квартиры на Малой Каштановой аллее. Травматический пистолет у квартиросъёмщика изъяли. Оба мужчины получили штрафы — один за мелкое хулиганство, а второй за побои.

В Нью-Хэмпшире мужчина устроил стрельбу на свадьбе, один человек погиб
В Нью-Хэмпшире мужчина устроил стрельбу на свадьбе, один человек погиб

Ранее драка со стрельбой произошла в Подмосковье. В ходе конфликта молодых людей один из них сделал предупредительный выстрел. После потасовки задержали 15-летнего подростка.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar