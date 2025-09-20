Драка со стрельбой произошла в подмосковном Раменском, задержан подросток

В подмосковном Раменском на парковке одного из домов на улице Гурьева между группой молодых людей вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Во время столкновения один из участников произвёл выстрел из сигнального пистолета в сторону оппонентов, после чего все участники скрылись с места происшествия.

Подмосковная полиция сообщила, что пострадавшие за медицинской помощью не обращались. В ходе оперативных мероприятий один из участников конфликта — 15-летний подросток из Москвы — был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают розыск остальных участников драки.