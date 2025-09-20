Интервидение
20 сентября, 20:18

Драка со стрельбой произошла в подмосковном Раменском, задержан подросток

Машина полиции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Free Wind 2014

В подмосковном Раменском на парковке одного из домов на улице Гурьева между группой молодых людей вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Во время столкновения один из участников произвёл выстрел из сигнального пистолета в сторону оппонентов, после чего все участники скрылись с места происшествия.

Подмосковная полиция сообщила, что пострадавшие за медицинской помощью не обращались. В ходе оперативных мероприятий один из участников конфликта — 15-летний подросток из Москвы — был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают розыск остальных участников драки.

Вооружённые палками иностранцы устроили драку в центре Петербурга
Ранее в Батайске Ростовской области пожилой мужчина открыл огонь по группе школьников, которые шумели возле гаражей. Сначала он пытался решить конфликт мирным путём, призывая детей успокоиться, но вскоре, не выдержав, достал огнестрельное оружие и произвёл выстрел. В результате один из мальчиков получил ранения.

