Вооружённые палками иностранцы устроили драку в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге произошла драка с участием иностранных граждан, вооружённых палками. Об этом пишет «Фонтанка».

Поводом для конфликта на Лиговском проспекте, по версии издания, послужил спор из-за строительных материалов. Все участники столкновения занимались кровли стоящего неподалёку здания. Разногласия между иностранцами быстро переросли в масштабную драку, что заставило очевидцев обратиться в правоохранительные органы.

На место происшествия незамедлительно прибыли наряды полиции и Росгвардии. Правоохранители задержали и доставили в отдел 12 человек, а в ходе дальнейшего осмотра территории — чердаков и подвалов — обнаружили ещё семерых. Одному из задержанных понадобилась помощь медиков. Впоследствии ему диагностировали множественные ушибы.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту произошедшего. В настоящий момент в отделе находится восемь иностранцев.