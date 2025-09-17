Вооружённые палками иностранцы устроили драку в центре Петербурга
Обложка © Life.ru
В Санкт-Петербурге произошла драка с участием иностранных граждан, вооружённых палками. Об этом пишет «Фонтанка».
Поводом для конфликта на Лиговском проспекте, по версии издания, послужил спор из-за строительных материалов. Все участники столкновения занимались кровли стоящего неподалёку здания. Разногласия между иностранцами быстро переросли в масштабную драку, что заставило очевидцев обратиться в правоохранительные органы.
На место происшествия незамедлительно прибыли наряды полиции и Росгвардии. Правоохранители задержали и доставили в отдел 12 человек, а в ходе дальнейшего осмотра территории — чердаков и подвалов — обнаружили ещё семерых. Одному из задержанных понадобилась помощь медиков. Впоследствии ему диагностировали множественные ушибы.
Полицейские возбудили уголовное дело по факту произошедшего. В настоящий момент в отделе находится восемь иностранцев.
