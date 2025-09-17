Владимир Путин
17 сентября, 07:39

Вооружённые палками иностранцы устроили драку в центре Петербурга

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге произошла драка с участием иностранных граждан, вооружённых палками. Об этом пишет «Фонтанка».

Поводом для конфликта на Лиговском проспекте, по версии издания, послужил спор из-за строительных материалов. Все участники столкновения занимались кровли стоящего неподалёку здания. Разногласия между иностранцами быстро переросли в масштабную драку, что заставило очевидцев обратиться в правоохранительные органы.

На место происшествия незамедлительно прибыли наряды полиции и Росгвардии. Правоохранители задержали и доставили в отдел 12 человек, а в ходе дальнейшего осмотра территории — чердаков и подвалов — обнаружили ещё семерых. Одному из задержанных понадобилась помощь медиков. Впоследствии ему диагностировали множественные ушибы.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту произошедшего. В настоящий момент в отделе находится восемь иностранцев.

Ранее Life.ru рассказывал, что иностранец пытался перевезти на юг России партию запрещённых веществ весом 4 килограмма. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину.

