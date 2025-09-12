В России хотят запретить выдачу гражданства одной категории иностранцев до 2030 года

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести мораторий на предоставление гражданства и вида на жительство выходцам из стран Средней Азии. С соответствующей инициативой он выступил в Государственной Думе, сообщила пресс-служба фракции.

«Только так мы сможем стабилизировать ситуацию и решить все проблемы, которые сегодня возникают из-за массового приезда в страну иностранных граждан», — считает парламентарий.

Он пояснил, что, по его данным, в России проживает 6,5 миллиона мигрантов, но работает лишь половина из них, что создает значительную нагрузку на социальную инфраструктуру и представляет угрозу для безопасности и благополучия страны. Эмбарго депутат призывает ввести до 2030 года.