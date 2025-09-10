МВД: У мигрантов-нарушителей остался один день для легализации в России

Мигранты, утратившие законное основание для пребывания в России, могут урегулировать свой правовой статус до 11 сентября, после чего их начнут выдворять из страны. У них осталось меньше суток. Об этом сообщили в МВД РФ.

«С 11 сентября в отношении указанных иностранных граждан до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем», — говорится в сообщении.

Указ касается всех иностранцев, включая граждан Украины, которые при наличии постоянной регистрации могут получить вид на жительство или сразу подать документы на российское гражданство. После 11 сентября иностранцам-нарушителям будет запрещено регистрировать брак или развод, устраивать детей в детские сады и учебные заведения, управлять транспортом и получать ряд других услуг. Для урегулирования статуса ведомство рекомендует обратиться в паспортно-визовый центр по месту проживания или в ближайшее территориальное подразделение миграционной службы, в Москве — в ММЦ «Сахарово».