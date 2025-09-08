Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 19:18

Иностранец пытался перевезти на юг РФ партию «синтетики» весом 4 кг

В Рязанской области задержан мужчина, перевозивший 4 кг наркотиков на юг России

Обложка © Telegram / МВД Медиа

Обложка © Telegram / МВД Медиа

В Рязанской области полиция задержала мужчину, который перевозил в южные регионы России почти 4 килограмма наркотиков. Подозреваемый проживал в Москве и «подрабатывал» курьером у наркодилеров. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РФ.

«Сотрудники полиции на территории г. Михайлова остановили иномарку под управлением 29-летнего гражданина страны Средней Азии. В результате досмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 4 пакета», — уточнили в ведомстве.

Экспертиза доказала, что расфасованное по пакетам вещество является синтетическим наркотиком N-метилэфедроном общей массой 3 кг 875 гр. Обвиняемый достал партию запрещённых веществ из специального тайника в Москве и отправился на автомобиле в один из регионов на юге России. Мужчина взят под стражу.

Продюсер раскрыл астрономические гонорары задержанной за наркотики Аглаи Тарасовой
Продюсер раскрыл астрономические гонорары задержанной за наркотики Аглаи Тарасовой

Ранее казахстанские правоохранительные органы конфисковали крупную партию кокаина общей массой 13 тонн 183 килограмма в Алматы. Задержаны двое иностранцев, которые планировали использовать территорию Казахстана для транзита наркотиков в третьи страны.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar