Иностранец пытался перевезти на юг РФ партию «синтетики» весом 4 кг

В Рязанской области полиция задержала мужчину, который перевозил в южные регионы России почти 4 килограмма наркотиков. Подозреваемый проживал в Москве и «подрабатывал» курьером у наркодилеров. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РФ.

«Сотрудники полиции на территории г. Михайлова остановили иномарку под управлением 29-летнего гражданина страны Средней Азии. В результате досмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 4 пакета», — уточнили в ведомстве.