Иностранец пытался перевезти на юг РФ партию «синтетики» весом 4 кг
В Рязанской области полиция задержала мужчину, который перевозил в южные регионы России почти 4 килограмма наркотиков. Подозреваемый проживал в Москве и «подрабатывал» курьером у наркодилеров. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РФ.
«Сотрудники полиции на территории г. Михайлова остановили иномарку под управлением 29-летнего гражданина страны Средней Азии. В результате досмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 4 пакета», — уточнили в ведомстве.
Экспертиза доказала, что расфасованное по пакетам вещество является синтетическим наркотиком N-метилэфедроном общей массой 3 кг 875 гр. Обвиняемый достал партию запрещённых веществ из специального тайника в Москве и отправился на автомобиле в один из регионов на юге России. Мужчина взят под стражу.
Ранее казахстанские правоохранительные органы конфисковали крупную партию кокаина общей массой 13 тонн 183 килограмма в Алматы. Задержаны двое иностранцев, которые планировали использовать территорию Казахстана для транзита наркотиков в третьи страны.