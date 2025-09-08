Продюсер раскрыл астрономические гонорары задержанной за наркотики Аглаи Тарасовой

Гонорар актрисы Аглаи Тарасовой, оказавшейся в эпицентре громкого скандал из-за наркотиков, за съёмочный день в сериалах начинается от 300 тысяч рублей, рассказал kp.ru продюсер одного из кинопроектов. По его словам, звезда относится к проектам избирательно и может думать над несколькими предложениями.

В случае длинных сериалов гонорар за смену иногда снижается вдвое, однако Тарасова при этом не теряет в доходе, так как работает много. При наличии до 60 смен в одном сериале при значимой роли, она может зарабатывать от 9 до 18 миллионов рублей в зависимости от условий и особенностей работы. Кроме того, артистка была лицом нескольких рекламных кампаний, что приносило ей не менее значительные доходы.