Продюсер раскрыл астрономические гонорары задержанной за наркотики Аглаи Тарасовой
Kp.ru: За один сериал Аглая Тарасова зарабатывает от 9 до 18 миллионов рублей
Аглая Тарасова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / aglayatarasova
Гонорар актрисы Аглаи Тарасовой, оказавшейся в эпицентре громкого скандал из-за наркотиков, за съёмочный день в сериалах начинается от 300 тысяч рублей, рассказал kp.ru продюсер одного из кинопроектов. По его словам, звезда относится к проектам избирательно и может думать над несколькими предложениями.
В случае длинных сериалов гонорар за смену иногда снижается вдвое, однако Тарасова при этом не теряет в доходе, так как работает много. При наличии до 60 смен в одном сериале при значимой роли, она может зарабатывать от 9 до 18 миллионов рублей в зависимости от условий и особенностей работы. Кроме того, артистка была лицом нескольких рекламных кампаний, что приносило ей не менее значительные доходы.
Среди крупных приобретений Тарасовой — квартира в центре Москвы, где она сделала дорогой ремонт, над которым работали дизайнеры около года. За этот объект звезда платит ипотеку. Речь идёт о трёхкомнатной квартире на улице Малая Никитская площадью 139 кв. м, сейчас аналогичные квартиры в этом районе стоят от 100 миллионов рублей.
Напомним, что у Тарасовой в аэропорту Домодедово нашли вейп с гашишным маслом по возвращении из Израиля. При прохождении таможенного контроля её багаж подвергли досмотру, и в чемодане нашли устройство, содержимое которого вызвало подозрения. После экспертизы выяснилось, что жидкость в вейпе действительно содержала гашишное масло. Суд не стал отправлять её под домашний арест, однако актрисе теперь запрещено пользоваться телефоном и выходить из дома ночью.