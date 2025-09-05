В Алматы изъята крупнейшая в истории Казахстана партия наркотиков — более 13 тонн кокаина
КНБ: В Казахстане изъяли партию кокаина весом более 13 тонн
Казахстанские правоохранительные органы конфисковали крупную партию кокаина общей массой 13 тонн 183 килограмма в Алматы. Информацию об этом распространила пресс-служба Комитета национальной безопасности страны.
В Казахстане изъяли самую крупную партию кокаина в истории страны. Видео © Пресс-служба КНБ
«КНБ реализована многоходовая операция по ликвидации международного канала контрабанды наркотиков», — говорится в сообщении.
По данным КНБ, в Казахстане зафиксировано крупнейшее в истории страны единовременное изъятие наркотических веществ. В опубликованных ведомством кадрах видны внушительные объёмы запрещённых веществ в больших белых мешках. Кроме того, были задержаны двое иностранцев, которые планировали использовать территорию Казахстана для транзита наркотиков в третьи страны.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК Казахстана.
А ранее Life.ru писал, что в Кемерове осудили ОПГ, которая пыталась «утопить» Кузбасс в наркотиках. В деле — 12 жителей Кузбасса, включая мужчин и женщин. Они хотели распространить запрещённые вещества через Интернет и тайники, без личных встреч с покупателями.
Обложка © Пресс-служба КНБ