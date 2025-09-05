В Алматы изъята крупнейшая в истории Казахстана партия наркотиков — более 13 тонн кокаина

А ранее Life.ru писал, что в Кемерове осудили ОПГ, которая пыталась «утопить» Кузбасс в наркотиках. В деле — 12 жителей Кузбасса, включая мужчин и женщин. Они хотели распространить запрещённые вещества через Интернет и тайники, без личных встреч с покупателями.