Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 12:18

В Алматы изъята крупнейшая в истории Казахстана партия наркотиков — более 13 тонн кокаина

КНБ: В Казахстане изъяли партию кокаина весом более 13 тонн

Казахстанские правоохранительные органы конфисковали крупную партию кокаина общей массой 13 тонн 183 килограмма в Алматы. Информацию об этом распространила пресс-служба Комитета национальной безопасности страны.

В Казахстане изъяли самую крупную партию кокаина в истории страны. Видео © Пресс-служба КНБ

«КНБ реализована многоходовая операция по ликвидации международного канала контрабанды наркотиков», — говорится в сообщении.

По данным КНБ, в Казахстане зафиксировано крупнейшее в истории страны единовременное изъятие наркотических веществ. В опубликованных ведомством кадрах видны внушительные объёмы запрещённых веществ в больших белых мешках. Кроме того, были задержаны двое иностранцев, которые планировали использовать территорию Казахстана для транзита наркотиков в третьи страны.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК Казахстана.

В России выявили рекордную партию кокаина на 12 млрд
В России выявили рекордную партию кокаина на 12 млрд

А ранее Life.ru писал, что в Кемерове осудили ОПГ, которая пыталась «утопить» Кузбасс в наркотиках. В деле — 12 жителей Кузбасса, включая мужчин и женщин. Они хотели распространить запрещённые вещества через Интернет и тайники, без личных встреч с покупателями.

BannerImage

Обложка © Пресс-служба КНБ

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Казахстан
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar