Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 11:06

Стрельба у школы в Дагестане оказалась разборками между двумя «интернет-воинами»

Причиной стрельбы у школы в Дагестане стал конфликт в Интернете

Стали известны обстоятельства стрельбы у школы № 1 в дагестанском селе Унцукуль. Поводом стал конфликт, начавшийся в интернете.

Один из участников достал пневматический пистолет и выстрелил в оппонента.

В результате инцидента три человека получили ранения и были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.

На месте работают сотрудники полиции, ведётся проверка.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Антон Вергун/ТАСС

Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar