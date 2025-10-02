Стрельба у школы в Дагестане оказалась разборками между двумя «интернет-воинами»
Причиной стрельбы у школы в Дагестане стал конфликт в Интернете
Стали известны обстоятельства стрельбы у школы № 1 в дагестанском селе Унцукуль. Поводом стал конфликт, начавшийся в интернете.
Один из участников достал пневматический пистолет и выстрелил в оппонента.
В результате инцидента три человека получили ранения и были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.
На месте работают сотрудники полиции, ведётся проверка.
