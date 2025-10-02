Стрельба у школы в Дагестане оказалась разборками между двумя «интернет-воинами»

Стали известны обстоятельства стрельбы у школы № 1 в дагестанском селе Унцукуль. Поводом стал конфликт, начавшийся в интернете.

Один из участников достал пневматический пистолет и выстрелил в оппонента.

В результате инцидента три человека получили ранения и были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.

На месте работают сотрудники полиции, ведётся проверка.