17 ноября, 14:35

Генсек НАТО Рютте не стал обвинять Россию во взрыве на железной дороге в Польше

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости дождаться результатов расследования инцидента со взрывом на железной дороге в Польше. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы находимся в интенсивном контакте по этому вопросу, и, конечно, теперь мы должны дождаться результатов расследования», — подчеркнул Рютте.

Он подтвердил, что альянс активно взаимодействует с польскими властями по данному инциденту.

В Польше заявили, что нашли бомбу возле крупнейшего завода по производству удобрений
Ранее Life.ru рассказывал, что в Польше повредили железную дорогу на линии, которая ведёт на Украину. Это обнаружил машинист одного из поездов, а затем подтвердила полиция Мазовецкого воеводства. По словам Туска, речь идёт о диверсии. Однако в польском МВД заявили, что никаких взрывов вовсе не было.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Марк Рютте
  • НАТО
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
