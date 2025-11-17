Генсек НАТО Рютте не стал обвинять Россию во взрыве на железной дороге в Польше

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости дождаться результатов расследования инцидента со взрывом на железной дороге в Польше. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы находимся в интенсивном контакте по этому вопросу, и, конечно, теперь мы должны дождаться результатов расследования», — подчеркнул Рютте.

Он подтвердил, что альянс активно взаимодействует с польскими властями по данному инциденту.