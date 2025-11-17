Генсек НАТО Рютте не стал обвинять Россию во взрыве на железной дороге в Польше
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости дождаться результатов расследования инцидента со взрывом на железной дороге в Польше. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов.
«Мы находимся в интенсивном контакте по этому вопросу, и, конечно, теперь мы должны дождаться результатов расследования», — подчеркнул Рютте.
Он подтвердил, что альянс активно взаимодействует с польскими властями по данному инциденту.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Польше повредили железную дорогу на линии, которая ведёт на Украину. Это обнаружил машинист одного из поездов, а затем подтвердила полиция Мазовецкого воеводства. По словам Туска, речь идёт о диверсии. Однако в польском МВД заявили, что никаких взрывов вовсе не было.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.