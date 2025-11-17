Россия и США
17 ноября, 12:35

В Польше заявили, что нашли бомбу возле крупнейшего завода по производству удобрений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Foto_Dax

Возле крупного польского завода Azoty в Пулавах на железнодорожных путях обнаружили подозрительную конструкцию. Во время патрулирования на рельсе нашли лист металла, прикрученный болтами, а в нескольких десятках метров — смартфон с проводами, также прикреплённый к пути.

Как сообщает Dyspozytura Trakcji в соцсети X, предмет был похож на взрывное устройство. Инцидент произошёл вскоре после того, как в Польше повредили железнодорожную линию, ведущую на Украину.

Премьер-министр Дональд Туск подтвердил, что тот случай был подрывом. Глава МВД Марчин Кервиньский назвал произошедшее актом саботажа. В результате происшествий пострадавших нет.

Azoty — крупнейший производитель минеральных удобрений в Польше. Инцидент с подозрительным предметом на путях произошел на станции «Пулавы Азоты».

Второй за сутки инцидент произошёл в Польше на железной дороге, ведущей на Украину
Второй за сутки инцидент произошёл в Польше на железной дороге, ведущей на Украину

