В Польше заявили, что нашли бомбу возле крупнейшего завода по производству удобрений
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Foto_Dax
Возле крупного польского завода Azoty в Пулавах на железнодорожных путях обнаружили подозрительную конструкцию. Во время патрулирования на рельсе нашли лист металла, прикрученный болтами, а в нескольких десятках метров — смартфон с проводами, также прикреплённый к пути.
Как сообщает Dyspozytura Trakcji в соцсети X, предмет был похож на взрывное устройство. Инцидент произошёл вскоре после того, как в Польше повредили железнодорожную линию, ведущую на Украину.
Премьер-министр Дональд Туск подтвердил, что тот случай был подрывом. Глава МВД Марчин Кервиньский назвал произошедшее актом саботажа. В результате происшествий пострадавших нет.
Azoty — крупнейший производитель минеральных удобрений в Польше. Инцидент с подозрительным предметом на путях произошел на станции «Пулавы Азоты».
