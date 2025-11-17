Второй за сутки инцидент произошёл в Польше на железной дороге, ведущей на Украину

На польской железной дороге Варшава-Люблин, ведущей в сторону Украины, произошёл второй инцидент за последние сутки. Как сообщает Polsat News, вблизи города Пулавы повреждённая контактная сеть упала на поезд.

Полиция сообщила об остановке поезда Свиноуйсьце-Жешув с 475 пассажирами. Пострадавших нет. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что, возможно, речь идёт об акте саботажа. Соответствующие службы уже работают на месте.

Власти пока не дают однозначной оценки случившемуся. Бюро национальной безопасности проверяет информацию. Замминистра внутренних дел Мацей Душчик призвал не спешить с обвинениями в адрес России, но отметил, что «этот вариант нельзя исключать». В то же время представитель МВД заявила, что сейчас нет оснований говорить о преднамеренных действиях.

Железнодорожное сообщение между Польшей и Украиной имеет ключевое значение для логистики и поставок. Инциденты произошли на стратегически важном направлении Варшава-Люблин, которое ведёт к пограничным переходам с Украиной.

Напомним, ранее Life.ru рассказывал о первом инциденте на польской железной дороге. Там повредили линию, которая ведёт на Украину. Это обнаружил машинист одного из поездов, а затем подтвердила полиция Мазовецкого воеводства.