17 ноября, 09:23

Туск заявил, что подрыв железной дороги из Польши на Украину – дело рук диверсантов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Железнодорожные пути, ведущие на Украину, в районе польского города Жичин, были повреждены из-за срабатывания взрывного устройства. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х.

«К сожалению, худшие подозрения подтвердились. На линии Варшава-Люблин (посёлок Мика) произошёл акт диверсии. Взрывное устройство сдетонировало и разрушило железнодорожное полотно», — написал он.

На месте инцидента работают экстренные службы и прокуратура. Туск также отметил повреждения на другом участке железнодорожной линии ближе к Люблину, однако характер этих повреждений не уточнил.

Туск разошёлся в показаниях с МВД о взрыве на железной дороге из Польши на Украину
Ранее Life.ru рассказывал, что в Польше повредили железную дорогу на линии, которая ведёт на Украину. Это обнаружил машинист одного из поездов, а затем подтвердила полиция Мазовецкого воеводства.

