Песков: Отношения с Польшей деградировали полностью
Обложка © Life.ru
Польша предпринимает шаги, чтобы полностью свернуть дипломатические и консульские отношения с Россией. Такую оценку действиям властей республики дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на брифинге для журналистов. Отвечая на вопрос о закрытии генконсульства в Гданьске, Песков заявил, что отношения между двумя странами полностью деградировали.
«Отношения с Польшей деградировали полностью. Это, наверное, проявление этой деградации, желания польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений. Здесь можно только выразить сожаление», — сказал представитель Кремля.
Напомним, Польша закрывает последнее работающее генконсульство России в Гданьске по решению своего МИД, о чём заявил сегодня министр Радослав Сикорский. Это решение, вероятно, связано со взрывом на железной дороге, которую премьер-министр Дональд Туск признал диверсией. Устроили всё украинцы. Несмотря на это, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш возложил ответственность за произошедшее на Россию, хотя и без предоставления доказательств.
