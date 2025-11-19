Песков: Отношения с Польшей деградировали полностью

Польша предпринимает шаги, чтобы полностью свернуть дипломатические и консульские отношения с Россией. Такую оценку действиям властей республики дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на брифинге для журналистов. Отвечая на вопрос о закрытии генконсульства в Гданьске, Песков заявил, что отношения между двумя странами полностью деградировали.

«Отношения с Польшей деградировали полностью. Это, наверное, проявление этой деградации, желания польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений. Здесь можно только выразить сожаление», — сказал представитель Кремля.