Варшава по привычке продолжает обвинять Россию во всех смертных грехах, на этот раз обвиняя в причастности к диверсии на польских железнодорожных путях. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что все выпады в адрес Москвы голословны, безосновательны и не имеют доказательств.

«Так, как мы реагируем на все русофобские проявления и на стремление любую проблему ассоциировать исключительно с Россией. Это стремление постоянно среди членов польского руководства. Это очевидный факт, к сожалению, здесь мы ничего сделать не можем», — отметил представитель Кремля.