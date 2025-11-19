В Кремле ответили на попытки Польши свалить вину за диверсию украинцев на Россию
Обложка © Life.ru
Варшава по привычке продолжает обвинять Россию во всех смертных грехах, на этот раз обвиняя в причастности к диверсии на польских железнодорожных путях. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что все выпады в адрес Москвы голословны, безосновательны и не имеют доказательств.
«Так, как мы реагируем на все русофобские проявления и на стремление любую проблему ассоциировать исключительно с Россией. Это стремление постоянно среди членов польского руководства. Это очевидный факт, к сожалению, здесь мы ничего сделать не можем», — отметил представитель Кремля.
Напомним, в Польше был совершён подрыв на железной дороге, которая ведёт на Украину. Польский министр обороны сначала обвинил Россию в диверсии, но аргументов не привёл. Позже премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что взрыв устроили двое украинцев. Однако, по его словам, подозреваемые якобы были связаны с российскими спецслужбами. В Кремле не увидели ничего странного в очередном акте русофобии и попытке найти «русский след».
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.