Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 09:11

Последнее генконсульство России в Польше закрывают после диверсии украинцев

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Последнее работающее в Польше генконсульство РФ закрывается по решение МИД республики. О закрытии дипмиссии в Гданьске объявил Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в Сейме (нижняя палата польского парламента), трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

«Я принял решение отозвать разрешение на работу генконсульства Российской Федерации в Гданьске», — заявил глава МИД.

Министр обороны Польши обвинил Россию во взрыве на ж/д путях на Украину
Министр обороны Польши обвинил Россию во взрыве на ж/д путях на Украину

Днём ранее временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш был приглашён в МИД республики. Причиной может быть взрыв на железной дороге в Польше, которая ведёт на Украину. Изначально МВД страны отрицало ЧП, однако позже премьер-министр Туск признал, что это была диверсия. Устроили всё двое украинцев, но министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш бездоказательно обвинил в случившемся Россию.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar