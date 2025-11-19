Последнее генконсульство России в Польше закрывают после диверсии украинцев

Последнее работающее в Польше генконсульство РФ закрывается по решение МИД республики. О закрытии дипмиссии в Гданьске объявил Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в Сейме (нижняя палата польского парламента), трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.