Последнее генконсульство России в Польше закрывают после диверсии украинцев
Обложка © ТАСС / ЕРА
Последнее работающее в Польше генконсульство РФ закрывается по решение МИД республики. О закрытии дипмиссии в Гданьске объявил Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в Сейме (нижняя палата польского парламента), трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.
«Я принял решение отозвать разрешение на работу генконсульства Российской Федерации в Гданьске», — заявил глава МИД.
Днём ранее временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш был приглашён в МИД республики. Причиной может быть взрыв на железной дороге в Польше, которая ведёт на Украину. Изначально МВД страны отрицало ЧП, однако позже премьер-министр Туск признал, что это была диверсия. Устроили всё двое украинцев, но министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш бездоказательно обвинил в случившемся Россию.
