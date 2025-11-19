Россия и США
18 ноября, 23:07

Временного поверенного в делах РФ Ордаша вызвали в МИД Польши 19 ноября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mares90

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш получил приглашение в МИД республики. Об этом Ордаш сообщил, отметив, что должен явиться в польское министерство 19 ноября в 10:00 по местному времени.

«В 10:00 [12:00 мск] меня пригласили в МИД Польши»,цитирует его РИА «Новости».

Ордаш не раскрыл причину своего визита в польское внешнеполитическое ведомство.

Причиной может быть происшествие, произошедшее на железной дороге в Польше, которая ведёт на Украину. Изначально МВД страны заявляло, что ничего подобного не случалось, однако позже премьер-министр Туск признал, что это была диверсия. По словам политика, её устроили двое украинцев. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш бездоказательно обвинил в случившемся Россию.

