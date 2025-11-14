Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 18:26

Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за инцидента с БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Посол России в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии. Как сообщила пресс-служба ведомства, причиной стало якобы вторжение российских дронов в воздушное пространство страны в ночь на 11 ноября. Несмотря на инцидент, румынская сторона признала отсутствие непосредственной угрозы для своих граждан.

«По распоряжению министра иностранных дел посол РФ в Бухаресте был вызван сегодня, 14 ноября 2025 года, в министерство иностранных дел. Ему были представлены ощутимые, многочисленные и убедительные доказательства нарушения воздушного пространства Румынии в ночь с 10 на 11 ноября», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Министерство обороны Румынии заявило во вторник, 11 ноября, что обнаружило обломки, предположительно принадлежащие российским беспилотникам, на территории, расположенной в пяти километрах к югу от румынской границы.

Румыния подняла в воздух четыре истребителя НАТО у границы с Украиной
Румыния подняла в воздух четыре истребителя НАТО у границы с Украиной

Ранее Life.ru писал, что Румыния приобрела 18 истребителей F-16 у Нидерландов за символическую сумму в 1 евро. Несмотря на низкую цену покупки, контракт включает оплату НДС (21 млн евро) и логистической поддержки (100 млн евро).

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • румыния
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar