Румыния подняла в воздух четыре истребителя НАТО у границы с Украиной

В ночь на воскресенье румынские военные подняли в воздух боевые самолёты из-за воздушной тревоги. Согласно официальному сообщению Минобороны Румынии, около полуночи взлетели два самолёта F-16, базирующихся на аэродроме Фетешть, а спустя примерно два часа в небо отправились немецкие истребители Eurofighter Typhoon, размещённые на авиабазе Михаил Когэлничану.

«В 00.17 (01.17 мск) из-за воздушной тревоги были подняты в воздух два самолёта F-16, дислоцированных на авиабазе Фетешть, а в 02.45 (03.45 мск) – два немецких истребителя Eurofighter Typhoon, дислоцированных на авиабазе Михаил Когэлничану, для исследования и обеспечения безопасности национального воздушного пространства», — указали в ведомстве.

Самолёты Eurofighter принадлежат немецким ВВС и находятся на территории Румынии в рамках программы НАТО по усилению контроля за небом восточного фланга альянса. После тревожащих сообщений командование Североатлантического блока дополнительно усилило наблюдение за регионом, задействуя новейшие средства обнаружения угроз.

Ранее Life.ru писал, что Румыния приобрела 18 истребителей F-16 у Нидерландов за символическую сумму в 1 евро. Несмотря на низкую цену покупки, контракт включает оплату НДС (21 млн евро) и логистической поддержки (100 млн евро).