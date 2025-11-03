Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 18:59

Румыния купила 18 истребителей F-16 у Нидерландов всего за 1 евро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof

Румыния приобрела 18 истребителей F-16 у Нидерландов за символическую сумму в 1 евро. По словам министра обороны Йонуца Моштяну, самолёты предназначены для учебного центра в Фетешти и будут использоваться для подготовки пилотов.

В рамках соглашения Румыния также обязуется предоставлять места для обучения пилотов из стран НАТО и их партнёров. Несмотря на низкую цену покупки, контракт включает оплату НДС (21 млн евро) и логистической поддержки (100 млн евро).

«Центр подготовки летчиков для полётов на истребителях F-16 превратил Румынию в европейский хаб для всех государств, которые имеют или будут иметь такие истребители», — заявил Моштян.

Над Украиной заметили истребитель F-16 с необычным арсеналом вооружения
Над Украиной заметили истребитель F-16 с необычным арсеналом вооружения

Ранее Бельгия пообещала Украине передать снятые с вооружения истребители F-16. Такое решение было принято на фоне получения первых самолётов F-35, заказанных у США ещё в 2018 году.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • румыния
  • НАТО
  • нидерланды
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar