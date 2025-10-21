Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 19:01

Над Украиной заметили истребитель F-16 с необычным арсеналом вооружения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Украинский истребитель F-16AM был замечен с необычным набором вооружения, включая высокоточные бомбы GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB), сообщает Telegram-канал «Осведомитель». На кадрах видно, что самолёт несёт ракеты средней дальности AIM-120 и ракеты ближнего боя AIM-9X, а также управляемые бомбы.

Истребители F-16 обычно используются в основном для перехвата дронов-камикадзе в рамках противовоздушной обороны. Для ударов по наземным целям Киев традиционно использует советские истребители Су-27 и МиГ-29, а также штурмовики Су-25.

MWM: Су-57 получил внутренние отсеки для оружия больше, чем F-22 и F-35
MWM: Су-57 получил внутренние отсеки для оружия больше, чем F-22 и F-35

Напомним, что ранее Бельгия пообещала Украине передать снятые с вооружения истребители F-16. Такое решение было принято на фоне получения первых самолётов F-35, заказанных у США ещё в 2018 году.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar