Над Украиной заметили истребитель F-16 с необычным арсеналом вооружения

Украинский истребитель F-16AM был замечен с необычным набором вооружения, включая высокоточные бомбы GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB), сообщает Telegram-канал «Осведомитель». На кадрах видно, что самолёт несёт ракеты средней дальности AIM-120 и ракеты ближнего боя AIM-9X, а также управляемые бомбы.

Истребители F-16 обычно используются в основном для перехвата дронов-камикадзе в рамках противовоздушной обороны. Для ударов по наземным целям Киев традиционно использует советские истребители Су-27 и МиГ-29, а также штурмовики Су-25.

Напомним, что ранее Бельгия пообещала Украине передать снятые с вооружения истребители F-16. Такое решение было принято на фоне получения первых самолётов F-35, заказанных у США ещё в 2018 году.