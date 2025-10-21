MWM: Су-57 получил внутренние отсеки для оружия больше, чем F-22 и F-35

Российский истребитель пятого поколения Су-57 оснащён внутренними отсеками для вооружения, которые больше, чем у американских F-22 и F-35. Это позволяет самолёту нести боеприпасы большего диаметра, включая крылатые ракеты. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine (MWM).

«Внутренние отсеки вооружения самолёта заметно глубже, чем у его американского конкурента F-22, и такой же глубины, но больше, чем у F-35. Это позволяет самолёту нести боеприпасы большего диаметра, такие как крылатые ракеты», — говорится в материале.

Су-57 имеет один основной отсек в фюзеляже и два боковых меньшего размера для ракет класса «воздух-воздух». Издание подчёркивает, что российский истребитель отличается от китайских и американских аналогов не только меньшим акцентом на скрытность, но и возможностью развертывать крылатые ракеты.

Истребитель стал единственным в своём поколении, на котором подтверждена установка ракет класса «воздух-земля» с дальностью действия за пределами прямой видимости. Military Watch прогнозирует, что Су-57 останется приоритетным для интеграции нового вооружения, что повысит его привлекательность как для Минобороны России, так и для иностранных заказчиков.

Ранее сообщалось, что ВВС Индии планируют приобрести семь эскадрилий российских истребителей Су-57, общий объём закупки может составить до 140 самолётов. Часть техники будет произведена в России, а основное производство развернут на предприятиях индийской Hindustan Aeronautics. Повышенный интерес Минобороны Индии к Су-57 связан с оперативными потребностями и необходимостью восполнить существующий пробел в вооружениях.