Стало известно о превосходстве российского Су-57 над иностранными истребителями

Отечественный истребитель Су-57 обладает преимуществами перед иностранными аналогами благодаря участию в реальных боевых действиях. С таким заявлением выступил глава корпорации Ростех Сергей Чемезов в эфире Первого канала.

«Именно наш самолёт проходит проверку в реальных условиях, а не на полигонах. Это формирует его конкурентные преимущества. Интерес к Су-57 очень большой. Он во многом превосходит аналоги, включая американские разработки», — подчеркнул глава Ростеха.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолёт предназначен для поражения всех видов наземных, воздушных и надводных объектов. Су-57 летает на сверхзвуковой крейсерской скорости и оснащён внутрифюзеляжным вооружением и современным бортовым оборудованием.