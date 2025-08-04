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Регион
4 августа, 09:16

Су-57 переписывает правила неба: В Италии рассказали о тревожном для Запада знаке России

L’Antidiplomatico: Россия демонстрирует Западу отставание зарубежных вооружений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosorukov Dmitry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosorukov Dmitry

Итальянское издание L’Antidiplomatico сообщает, что Россия демонстрирует Западу отставание их вооружений перед её передовыми разработками. Как отмечает автор, новейшие российские технологии, особенно истребитель Су-57, ставят под угрозу лучшие западные самолёты, вынуждая НАТО пересматривать свои позиции.

По мнению издания, пока Украина пытается удержаться на плаву с устаревшим западным арсеналом, Россия уверенно заглядывает в будущее военной авиации.

В НАТО всё больше опасаются возможностей Су-57, который становится технологическим вызовом для западных аналогов. В мае представитель «Рособоронэкспорта» рассказал, что в Су-57 встроена система искусственного интеллекта, выполняющая функции электронного второго пилота. Этот многофункциональный истребитель пятого поколения, созданный компанией «Сухой», способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Его преимущества — сверхзвуковая скорость, скрытое вооружение, радиопоглощающее покрытие и передовой бортовой комплекс.

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На Западе объяснили отказ Индии от F-35 в пользу российских Су-57

Ранее также сообщалось, что истребитель пятого поколения Су-57, стоящий на вооружении ВКС России, возможно, получил модифицированную гиперзвуковую ракету «Циркон». Поводом стало заявление генерал-лейтенанта Александра Максимцева о том, что Су-57 уже вооружён гиперзвуковыми ракетами.

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Оксана Попова
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