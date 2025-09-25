Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 16:01

Индия планирует купить у России 140 истребителей Су-57

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parfen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parfen

ВВС Индии планируют пополнить свой парк семью эскадрильями российских истребителей Су-57, общий объём закупки может составить 140 единиц. Об этом информирует издание Military Watch Magazine (MWM). Согласно данным журнала, часть самолётов будет построена в России, а основное производство развернут на предприятиях индийской Hindustan Aeronautic в срочном порядке.

«Повышенный интерес Министерства обороны к Су-57 обусловлен недавними оперативными реалиями, поскольку этот самолёт считается оптимальным для восполнения существующего пробела в вооружениях», — говорится в публикации.

Помимо прочего, выбор в пользу российской техники связан с неудовлетворенностью Нью-Дели возможностями французских Rafale, которые не показали высокой эффективности в приграничном противостоянии с Пакистаном, в отличие от Су-57, чьи лётные и боевые характеристики соответствуют всем требованиям.

Богатейший человек Азии закупил у России нефть на астрономическую сумму
Богатейший человек Азии закупил у России нефть на астрономическую сумму

Ранее глава корпорации Ростех Сергей Чемезов заявил, что отечественный истребитель Су-57 обладает преимуществами перед иностранными аналогами благодаря участию в реальных боевых действиях. Су-57 — истребитель пятого поколения, обладающий широким спектром функций. Его основная задача — уничтожение различных целей на земле, в воздухе и на море.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar