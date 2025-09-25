Индия планирует купить у России 140 истребителей Су-57

ВВС Индии планируют пополнить свой парк семью эскадрильями российских истребителей Су-57, общий объём закупки может составить 140 единиц. Об этом информирует издание Military Watch Magazine (MWM). Согласно данным журнала, часть самолётов будет построена в России, а основное производство развернут на предприятиях индийской Hindustan Aeronautic в срочном порядке.

«Повышенный интерес Министерства обороны к Су-57 обусловлен недавними оперативными реалиями, поскольку этот самолёт считается оптимальным для восполнения существующего пробела в вооружениях», — говорится в публикации.

Помимо прочего, выбор в пользу российской техники связан с неудовлетворенностью Нью-Дели возможностями французских Rafale, которые не показали высокой эффективности в приграничном противостоянии с Пакистаном, в отличие от Су-57, чьи лётные и боевые характеристики соответствуют всем требованиям.