Министр обороны Польши обвинил Россию во взрыве на ж/д путях на Украину

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш публично обвинил Россию в организации взрыва на железнодорожных путях, ведущих на Украину. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции RMF FM, не предоставив при этом конкретных доказательств.

«Но анализируя все происшествия, которые имеют место в Польше, в Европе, можно сказать, что все следы ведут на восток — в Россию», — поведал польский министр.

При этом министр отметил, что полная уверенность в виновности появится только после поимки непосредственных исполнителей. Инцидент произошёл накануне, когда было повреждено железнодорожное полотно на маршруте на Украину. Польские власти ранее уже заявляли о начале расследования этого происшествия, квалифицировав его как акт саботажа.