Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 18:39

Генерал Кукула заявил о подготовке вооружённого нападения на Польшу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adil_Designs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adil_Designs

Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что на страну якобы готовится вооружённое нападение. По его словам, противник уже начал подготовку к войне, создавая определённую политическую обстановку с целью подорвать доверие общественности к правительству и ключевым структурам, таким как Вооружённые силы и полиция. Об этом сообщает Rzecz Pospolita.

«Он [противник] создаёт здесь определённую обстановку, цель которой — подорвать доверие общественности к правительству, к таким основным структурам, как Вооружённые силы и полиция, а также создать условия, благоприятствующие потенциальной агрессии на территории Польши», — сказал Кукула.

Премьер Польши Туск предупредил Зеленского об угрозе поражения
Премьер Польши Туск предупредил Зеленского об угрозе поражения

Ранее Life.ru сообщал, что в Польше растут антиукраинские настроения. Там начали всё чаще звучать призывы выгнать беженцев. Радикально настроенные поляки всё чаще нападают на украинцев, требуя, чтобы те уезжали и шли на фронт. Сообщается также о поджогах автомобилей с украинскими номерами.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar