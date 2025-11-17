Генерал Кукула заявил о подготовке вооружённого нападения на Польшу

Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что на страну якобы готовится вооружённое нападение. По его словам, противник уже начал подготовку к войне, создавая определённую политическую обстановку с целью подорвать доверие общественности к правительству и ключевым структурам, таким как Вооружённые силы и полиция. Об этом сообщает Rzecz Pospolita.

«Он [противник] создаёт здесь определённую обстановку, цель которой — подорвать доверие общественности к правительству, к таким основным структурам, как Вооружённые силы и полиция, а также создать условия, благоприятствующие потенциальной агрессии на территории Польши», — сказал Кукула.

Ранее Life.ru сообщал, что в Польше растут антиукраинские настроения. Там начали всё чаще звучать призывы выгнать беженцев. Радикально настроенные поляки всё чаще нападают на украинцев, требуя, чтобы те уезжали и шли на фронт. Сообщается также о поджогах автомобилей с украинскими номерами.