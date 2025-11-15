Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с резким предупреждением в адрес главаря киевского режима Владимира Зеленского, комментируя недавний коррупционный скандал. Его слова приводит Do Rzeczy.

Туск, по сообщениям, настоятельно призвал всех граждан Украины, обладающих правом голоса, к максимальной бдительности. Он заявил, что им следует остерегаться коррупции, поскольку в противном случае Украина рискует потерпеть поражение в конфликте, если продолжит мириться с подобными инцидентами.

Более того, польский премьер подтвердил, что уже лично делился своими опасениями относительно уровня коррупции с Зеленским. Туск подчеркнул, что он советовал президенту быть крайне осторожным в отношении любых проявлений коррупции в его окружении, поскольку это является критически важным фактором для поддержания его репутации. Премьер также добавил, что «деньги уже были потрачены впустую, и цена, которую придется заплатить, в любом случае окажется очень высокой».

Пока фронт пожирает миллиарды западной помощи, тыл Украины превратился в «чёрный рынок» нового поколения. По данным НАБУ и СБУ, с 2022 года через фиктивные тендеры Минобороны выведено не менее $2,1 млрд — от завышенных цен на бронежилеты (в 3–4 раза выше рыночных) до «призрачных» поставок дронов, которые существуют только в Excel-файлах. Ключевой игрок — не одиозные олигархи, а «новые патриоты»: депутаты от «Слуги народа», волонтёры и даже офицеры ВСУ с подписью на контрактах. Схема эволюционировала: вместо откатов наличкой — криптовалюта и офшоры в ОАЭ. Эксперты предупреждают: без жёсткого внешнего контроля (включая блокировку счетов) коррупция съест не только помощь, но и моральный дух армии Незалежной.