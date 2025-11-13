Зеленский сбежал от скандала со своим «казначеем» в бункер ВСУ в российском регионе

Главарь киевского режима Владимир Зеленский посетил подконтрольные Киеву районы Запорожской области и встретился с военнослужащими 128-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, пока в Киеве продолжаются следственные действия по громкому коррупционному делу в отношении его ближнего круга. Кадрами из подземного бункера он поделился в соцсетях.

Фото © Офис президента Украины

«Спасибо за защиту государства, нашей территориальной целостности, за то, что помогаете друг другу. Многие важные вопросы с военными обсудили», — написал украинский лидер.

Во время «рабочей поездки» в российский регион Зеленский всех наградил и сделал селфи с желающими. Отправился он на фронт в разгар развития коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента. НАБУ провело обыски у него в рамках расследования хищения 10 миллионов долларов в энергетической сфере. Всего фигурантов семь. Квартиру «казначея» Зеленского коррупционеры выбрали местом сходок, при которых они пользовались псевдонимами: Миндич назвался Карлсоном, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк — Рокет, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов — Тенор, бизнесмен Александр Цукерман — Шугармен, предприниматель Игорь Фурсенко — Решик.

Сам Зеленский заявил, что не поддерживал контактов с предпринимателем Тимуром Миндичем с момента начала коррупционного расследования. Он заверил в намерении содействовать следствию, подчеркнув, что «у президента страны, находящейся в состоянии войны, не может быть друзей», а главным приоритетом является доведение дел о коррупции до судебных приговоров.