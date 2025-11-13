«‎Он в западне!» Госдума видит агонию Зеленского из-за скорого падения Покровска и коррупции

Владимир Зеленский сейчас, словно тяжелобольной человек, пытается любыми способами продлить свою агонию, скрывая реальное положение дел на фронте и данные о коррупции на Украине. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Адальби Шхагошев, комментируя в беседе с Life.ru странную позицию киевского режима.

По словам Шхагошева, для киевского руководства вопрос признания коррупции в высших эшелонах власти и военных неудач, таких как ситуация в Красноармейске (Покровске), где в окружение попали тысячи солдат ВСУ, является фактически вопросом выживания. Парламентарий убеждён, что, как только будут озвучены подобные признания, немедленно прекратится финансовая и военная поддержка со стороны западных стран.

«Как только он признает реальную ситуацию в Покровске и как только он признает, что у него коррупция и всё рушится внутри киевского режима, что с Зеленским будет на второй день? Как со стороны партнёров с Запада, так и со стороны коллег по киевскому режиму? Ответ очевиден! Он не может по-другому. Он в западне сейчас находится! Это вопрос выживания Зеленского», — объяснил Шхагошев.

Напомним, против соратника и «казначея» Владимира Зеленского начали расследование по делу о коррупции. Речь идёт о бизнесмене Тимуре Миндиче, который успел выехать с Украины перед проведением масштабных обысков. Коррупционными махинациями были охвачены едва ли не все приближённые Зеленского. Следственные органы НАБУ обнародовали данные о выводе и легализации 100 миллионов долларов в энергетическом секторе Украины. Квартира бизнесмена Миндича, которого в Киеве называют «финансистом» Зеленского, по утверждениям источников, служила неформальным штабом и местом встреч для коррупционеров. В Европе считают, что этот скандал в ближайшем окружении украинского политика может поставить под вопрос дальнейшее финансирование Киева.