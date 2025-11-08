«Всех на фронт»: Стало известно о росте антиукраинских настроений в Польше

В Польше всё чаще звучат призывы выгнать украинских беженцев. Радикалы нападают на граждан Украины и поджигают их автомобили, а полиция отмечает рост подобных преступлений за последние два года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Около 87% поляков осуждают Россию, 76% поддерживают Украину. Но это не значит, что они любят украинцев. Польша — не самое богатое государство. Около полумиллиона поляков работают за границей: в Германии, Франции, Англии, Бельгии. Люди не понимают, зачем поддерживать беженцев, если самим денег не хватает. К тому же многие украинцы стали частью криминального мира», — сказал доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Радикально настроенные поляки всё чаще нападают на украинцев, требуя, чтобы те уезжали и шли на фронт. Сообщается также о поджогах автомобилей с украинскими номерами. Представители правоохранительных органов зафиксировали рост числа таких преступлений на национальной почве в течение последних двух лет.

Ранее сообщалось, что в Польше за последние годы наблюдается резкий рост числа нападений на граждан Украины. Сейчас в стране проживает от 1,5 до 2 миллионов украинцев. В 2022 году было зафиксировано 113 таких случаев, в 2023-м — 103, а в 2024-м их число увеличилось до 188, что означает рост более чем на 66 % за два года. В 2025 году уже зарегистрировали 115 нападений на украинцев.